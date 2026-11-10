Swiss Life Aktie News: Swiss Life schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 991,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'034 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 994,80 CHF aus. Mit einem Wert von 985,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 20'032 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 994,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,36 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 20,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,62 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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