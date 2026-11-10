Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere um 12:28 Uhr 1,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'057 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 994,00 CHF aus. Bei 985,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'272 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 994,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 25,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,62 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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