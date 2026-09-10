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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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10.09.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Vormittag fester

Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Swiss Life zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 911,20 CHF.

Swiss Life
911.43 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 911,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'840 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 911,20 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 907,00 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'334 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 5,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,97 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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