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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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10.09.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Donnerstagnachmittag

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Swiss Life gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 911,20 CHF.

Swiss Life
910.67 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 911,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Life-Aktie bisher bei 914,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 907,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'350 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,50 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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