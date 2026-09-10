Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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10.09.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von Swiss Life zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 911,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 911,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'803 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 912,40 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 907,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'509 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 14,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.
Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,50 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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