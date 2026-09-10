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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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10.09.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Mittag an Boden

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Swiss Life zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 911,00 CHF zu.

Swiss Life
910.67 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 911,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'803 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 912,40 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 907,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'509 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 14,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,50 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.1413 18.12.2026 145140530
Long 182.12 18.09.2026 151031552
Typ Hebel Verfall Valor
Short 227.65 18.12.2026 156035407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.227 11.16 155488640
Long 12.3054 5.25 157230042
Long 26.0171 0.81 158464414
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1141 10.21 155489135
Short 11.2691 5.25 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -52.98 114568464
Long 8 -13.00 144201042
Long 12 -8.86 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Schneider Electric
✅ ASM
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 13.53 SX7BOU
Short 15’168.48 8.85 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’740.10 10.09.2026 17:30:44
Long 13’164.35 19.04 SYBDXU
Long 12’867.49 13.53 BSUR4U
Long 12’339.95 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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