Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit roter Tendenz

Die Swiss Life-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 951,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'570 Punkten steht. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 951,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 953,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'389 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 20,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,44 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,87 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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