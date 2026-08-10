Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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10.08.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 951,80 CHF.
Die Swiss Life-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 951,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'570 Punkten steht. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 951,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 953,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'389 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 20,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,44 CHF.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,87 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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