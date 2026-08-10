Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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10.08.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Swiss Life gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 950,60 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 950,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'557 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Swiss Life-Aktie ging bis auf 944,60 CHF. Bei 953,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 16'185 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 962,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Mit einem Kursverlust von 16,58 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,44 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 01.09.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 26.08.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,87 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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