Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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10.08.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Swiss Life gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Life-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 948,80 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Swiss Life-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 948,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'578 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie gab in der Spitze bis auf 944,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 953,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 9'788 Stück.
Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,41 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,42 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,44 CHF aus.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 01.09.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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