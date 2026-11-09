Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagvormittag mit Kursverlusten

Die Swiss Life-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 968,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'797 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Life-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 963,80 CHF aus. Bei 966,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2'805 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 994,80 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 2,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 18,10 Prozent sinken.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 CHF belaufen.

Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,62 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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