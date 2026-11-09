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09.11.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Swiss Life zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 976,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'911 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Swiss Life-Aktie bis auf 977,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 966,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19'461 Swiss Life-Aktien.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 994,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,84 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 23,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,62 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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