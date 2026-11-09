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09.11.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life behauptet sich am Montagmittag
Die Aktie von Swiss Life zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Swiss Life-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 971,20 CHF.
Mit einem Wert von 971,20 CHF bewegte sich die Swiss Life-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'866 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Swiss Life-Aktie bis auf 972,80 CHF. Im Tief verlor die Swiss Life-Aktie bis auf 963,80 CHF. Mit einem Wert von 966,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10'007 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 994,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 18,35 Prozent sinken.
Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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