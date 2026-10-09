Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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09.10.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Freitagvormittag fester
Die Aktie von Swiss Life zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Swiss Life konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 887,40 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 887,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'784 Punkten tendiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 890,40 CHF zu. Bei 889,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'466 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,64 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,62 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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