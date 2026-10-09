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09.10.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag gefragt

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Swiss Life
880.87 CHF -0.95%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 883,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Swiss Life-Aktie bis auf 890,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 889,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'223 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 8,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 883 18.12.2026 145140533
Typ Hebel Verfall Valor
Short 294.3333 18.12.2026 156035407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2377 10.93 156705494
Long 12.0959 5.22 154868762
Long 25.2286 0.79 157975128
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9528 10.69 152989629
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