Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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09.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 883,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Swiss Life-Aktie bis auf 890,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 889,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'223 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 8,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Swiss Life am 09.10.2026
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