Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Mittag stärker

Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 884,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'749 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 890,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 889,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'349 Swiss Life-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,85 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,29 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,62 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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