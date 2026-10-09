Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.10.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Swiss Life gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Life-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 884,00 CHF.
Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 884,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'749 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 890,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 889,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'349 Swiss Life-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,85 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,29 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,62 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren eingefahren
Swiss Life-Aktie gibt ab: Aktienrückkaufprogramm startet
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
16:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert zum Start (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.