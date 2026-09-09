Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag in Rot

Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 917,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'983 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Life-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 914,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 917,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'209 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 4,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 13,54 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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