Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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09.09.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochnachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 908,40 CHF.
Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 908,40 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'861 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Life-Aktie bis auf 907,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 917,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 18'211 Stück.
Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 12,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,50 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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