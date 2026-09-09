Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag auf rotem Terrain

Die Swiss Life-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 912,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'927 Punkten realisiert. Die Swiss Life-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 912,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 917,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 8'747 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 5,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Nachdem Swiss Life seine Aktionäre 2025 mit 36,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF je Aktie ausschütten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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