Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die Swiss Life-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 887,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'656 Punkten steht. In der Spitze fiel die Swiss Life-Aktie bis auf 885,80 CHF. Bei 889,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'393 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 8,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 10,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Swiss Life dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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