Swiss Life Aktie News: Swiss Life büsst am Nachmittag ein

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 888,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'709 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Life-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 884,60 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 889,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'643 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,70 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 47,62 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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