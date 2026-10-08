Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag im Minus

Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 886,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'666 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Swiss Life-Aktie bis auf 885,40 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 889,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'396 Swiss Life-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 962,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 10,50 Prozent Luft nach unten.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,62 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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