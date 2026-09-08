Swiss Life Aktie News: Swiss Life tritt am Vormittag auf der Stelle

Mit einem Wert von 932,60 CHF bewegte sich die Swiss Life-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'119 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 935,80 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Life-Aktie bei 929,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 933,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'541 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,17 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 14,97 Prozent Luft nach unten.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Swiss Life die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,50 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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