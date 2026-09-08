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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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08.09.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Swiss Life gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Life-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 923,60 CHF abwärts.

Swiss Life
925.42 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Swiss Life gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 923,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'065 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Life-Aktie bei 918,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 933,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26'992 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Abschläge von 14,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,50 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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