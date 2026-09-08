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08.09.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life wird am Mittag ausgebremst

Swiss Life Aktie News: Swiss Life wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 922,40 CHF.

Swiss Life
924.81 CHF -0.95%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 922,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'106 Punkten liegt. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 918,60 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 933,60 CHF. Zuletzt wechselten 14'442 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,31 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,50 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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