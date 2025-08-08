Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.08.2025 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag mit Kurseinbussen

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Swiss Life gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Life-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 883,80 CHF.

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 883,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'853 Punkten notiert. Im Tief verlor die Swiss Life-Aktie bis auf 879,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 885,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'896 Swiss Life-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 894,40 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 1,20 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 633,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,35 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 35,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 37,14 CHF ausgeschüttet werden.

Am 03.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Swiss Life.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 44,94 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

