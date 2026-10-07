Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Swiss Life-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 895,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'774 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 893,40 CHF. Bei 895,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'489 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 7,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,62 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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