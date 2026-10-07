Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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07.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 890,80 CHF ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 890,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'768 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Life-Aktie bei 888,60 CHF. Bei 895,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'640 Swiss Life-Aktien.
Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Life-Aktie somit 7,42 Prozent niedriger. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 12,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 CHF belaufen.
Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Swiss Life am 07.10.2026
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