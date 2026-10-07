Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit Einbussen

Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 893,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'765 Punkten realisiert. Die Swiss Life-Aktie gab in der Spitze bis auf 891,40 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 895,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'123 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,70 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,24 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,62 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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