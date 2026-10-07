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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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07.10.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit Einbussen

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit Einbussen

Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 893,40 CHF nach.

Swiss Life
890.29 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 893,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'765 Punkten realisiert. Die Swiss Life-Aktie gab in der Spitze bis auf 891,40 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 895,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'123 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,70 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,24 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,62 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 446.4 18.12.2026 145140533
Typ Hebel Verfall Valor
Short 297.6 18.12.2026 156035407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2 11.00 155488641
Long 11.904 5.24 157436542
Long 25.5086 0.69 161356928
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2434 12.36 155489135
Short 11.7474 5.06 158193986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.39 116646053
Long 8 -17.52 144200986
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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