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07.09.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life verbilligt sich am Montagvormittag

Swiss Life Aktie News: Swiss Life verbilligt sich am Montagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swiss Life. Das Papier von Swiss Life gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 933,00 CHF abwärts.

Swiss Life
934.23 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 933,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'215 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Life-Aktie ging bis auf 931,60 CHF. Bei 932,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 921 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Mit einem Zuwachs von 3,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,01 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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