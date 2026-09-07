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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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07.09.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gibt am Montagnachmittag ab

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 933,60 CHF.

Swiss Life
934.05 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Swiss Life-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 933,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'306 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Life-Aktie ging bis auf 931,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 932,80 CHF. Zuletzt wechselten 11'181 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 3,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 15,06 Prozent sinken.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,43 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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