Swiss Life Aktie News: Swiss Life kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kaum Ausschläge verzeichnete die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 937,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'278 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 938,40 CHF an. Im Tief verlor die Swiss Life-Aktie bis auf 931,60 CHF. Bei 932,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'692 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 962,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Mit Abgaben von 15,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,43 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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