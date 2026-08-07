Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 949,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'566 Punkten realisiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 944,40 CHF nach. Bei 949,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 1'952 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 962,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 1,39 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,44 CHF ausgeschüttet werden.

Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 26.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,87 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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