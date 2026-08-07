Swiss Life Aktie News: Swiss Life verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 954,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'584 Punkten steht. Bei 959,20 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Swiss Life-Aktie gab in der Spitze bis auf 943,20 CHF nach. Bei 949,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'916 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Life-Aktie somit 0,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 16,89 Prozent Luft nach unten.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,44 CHF ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,87 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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