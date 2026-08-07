Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagmittag im Minusbereich

Der Swiss Life-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 952,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'603 Punkten realisiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 943,20 CHF nach. Bei 949,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'022 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,44 CHF.

Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 26.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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