Swiss Life Aktie News: Swiss Life schwächer

Zuletzt ging es für die Swiss Life-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4.4 Prozent auf 496.20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'189 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Life-Aktie bis auf 486.30 CHF. Mit einem Wert von 502.40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 207'036 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2023 47.30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life ihren Privat- und Firmenkunden neben Lebensversicherungen auch allgemeine Versicherungs- und Vorsorgeprodukte oder Finanzdienstleistungen an. Dazu gehören z.B. Renten-, Kranken-, Kfz- sowie Feuer- und Sachversicherungen oder betriebliche Personenvorsorge, Investmentmanagement und das Private Banking, das die Betreuung wohlhabender Privatkunden, Finanz-, Steuer-, Anlage- und Vorsorgeberatungsdienstleistungen beinhaltet. Die Rentenanstalt/Swiss Life ist Marktführer in der Schweiz und eine der führenden Lebensversicherungsgesellschaften in Europa.

Redaktion finanzen.net