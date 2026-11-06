Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Freitagvormittag schwächer

Die Swiss Life-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 971,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'712 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 970,40 CHF ab. Mit einem Wert von 975,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'836 Swiss Life-Aktien.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 994,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 2,45 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 793,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,33 Prozent.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Swiss Life die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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