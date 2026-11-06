Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Swiss Life-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 968,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'722 Punkten realisiert. Bei 962,60 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 975,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'973 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 994,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,70 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 18,13 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,62 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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