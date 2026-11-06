Swiss Life Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Swiss Life

Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 966,40 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'616 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 965,60 CHF. Bei 975,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 22'157 Swiss Life-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (994,80 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,94 Prozent. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 17,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Swiss Life dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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