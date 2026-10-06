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06.10.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagvormittag im Aufwind

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Swiss Life zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Swiss Life konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 904,20 CHF.

Swiss Life
903.86 CHF 0.48%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Swiss Life-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 904,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 906,20 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 901,20 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 1'269 Aktien.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,41 Prozent. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Swiss Life die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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