Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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06.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life verteidigt am Nachmittag Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Kaum Ausschläge verzeichnete die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 899,00 CHF.
Mit einem Kurs von 899,00 CHF zeigte sich die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'772 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Life-Aktie sogar auf 907,40 CHF. Die Swiss Life-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 897,60 CHF ab. Bei 901,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25'341 Swiss Life-Aktien.
Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 6,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Abschläge von 11,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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