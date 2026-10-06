Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagmittag freundlich

Die Swiss Life-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 903,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'858 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Life-Aktie bisher bei 907,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 901,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14'565 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 6,53 Prozent zulegen. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 13,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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