Swiss Life Aktie News: Swiss Life stabilisiert sich am Montagvormittag

Die Swiss Life-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 891,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'698 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Swiss Life-Aktie bis auf 893,60 CHF. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 890,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 891,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'040 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,89 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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