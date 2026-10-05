Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 899,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'708 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 900,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 891,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 15'368 Swiss Life-Aktien.

Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 7,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,79 Prozent.

Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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