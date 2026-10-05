Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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05.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Das Papier von Swiss Life legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 899,00 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 899,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'708 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 900,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 891,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 15'368 Swiss Life-Aktien.
Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 7,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,79 Prozent.
Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,62 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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