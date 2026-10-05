Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 896,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'726 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 897,80 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 891,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'162 Swiss Life-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Gewinne von 7,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren eingefahren

Swiss Life-Aktie gibt ab: Aktienrückkaufprogramm startet

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren