Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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05.10.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von Swiss Life zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Swiss Life legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 896,60 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 896,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'726 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 897,80 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 891,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'162 Swiss Life-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Gewinne von 7,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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