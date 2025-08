Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag mit Aufschlag

Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 861,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'868 Punkten liegt. Bei 864,60 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 860,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 23'453 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 864,60 CHF. 0,35 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 610,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 41,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 35,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 44,00 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 44,94 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

