Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 937,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'400 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 937,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 932,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 1'884 Aktien.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,62 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,44 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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