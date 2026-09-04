Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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04.09.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Swiss Life gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 937,60 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Life-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 937,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'391 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 944,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 932,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 26'803 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 2,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,42 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,44 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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