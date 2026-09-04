Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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04.09.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Freitagmittag
Die Aktie von Swiss Life zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 940,40 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 940,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'385 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Swiss Life-Aktie bis auf 944,00 CHF. Bei 932,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 15'697 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,32 Prozent. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,44 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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