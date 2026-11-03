Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Bei der Swiss Life-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 959,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'776 Punkten tendiert. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 959,80 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bisher bei 955,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 958,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 1'368 Stück.

Am 30.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 966,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 0,71 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,34 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,65 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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