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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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03.11.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life verteuert sich am Mittag

Swiss Life Aktie News: Swiss Life verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Swiss Life zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 965,00 CHF.

Swiss Life
965.52 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 965,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'778 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Life-Aktie sogar auf 966,40 CHF. Bei 958,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'220 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (966,40 CHF) erklomm das Papier am 03.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Am 12.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 793,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 21,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,43 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,65 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

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