Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 916,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'354 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bei 916,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 916,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'582 Swiss Life-Aktien.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 962,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,43 CHF.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,38 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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